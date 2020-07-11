Пенсионеры из «ЛНР» штурмуют «Ощадбанк»: За неделю сняли больше 4 миллионов гривен

За период с 1 по 8 июля в отделениях «Ощадбанка» в Станице Луганской были сняты более 4 млн грн, большую часть этой суммы составляют пенсии и соцвыплаты, накопившиеся во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«В течение 1-8 июля 2020 года в отделениях и АТМ Луганского РУ АО "Ощадбанк", расположенных в районе пгт. Станица Луганская, клиентами были сняты 4,3437 млн грн. За аналогичный период июня 2020 года в тех же точках были сняты 160,7 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Как отмечается, общий рост в 27 раз произошел вследствие налаживания работы КПВВ «Станица Луганская». Согласно данным банка, большую часть снятых средств составляют накопленные за время карантина пенсии и социальные выплаты.

«Минреинтеграции неоднократно подчеркивало, что граждане, которые фактически проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и имеют статус внутренне перемещенных лиц, получат все необходимые выплаты в полном объеме. Это уже доказано на примере Луганщины. Во время карантина пенсии и социальные выплаты накапливались за карточках "Ощадбанка". Как только была налажена работа КПВВ, люди начали их получать в полном объеме. К сожалению, в Донецкой области ситуация полностью противоположная. Несмотря на то, что мобильные отделения "Ощадбанка" работают в штатном режиме, из-за блокирования работы КПВВ в Донецкой области, оккупационная администрация РФ сознательно ухудшает социально-гуманитарную ситуацию», – отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.