В «ЛНР» заявили о начале работ по обустройству КПВВ в Счастье и Золотом

«ЛНР» в рамках достигнутых договоренностей на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе начала работы по оборудованию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районах Счастья и Золотого. Об этом сегодня, 11 июля, заявил «руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)» Михаил Филипоненко.

«В соответствии с достигнутыми 8 июля договоренностями в Контактной группе саперами народной милиции ЛНР при координации представительства ЛНР в СЦКК начаты работы по проверке местности на предмет наличия взрывоопасных предметов в районах строительства инфраструктуры пунктов пропуска "Луганск – Счастье" и "Первомайск – Золотое", а также проводятся работы по очистке места работ от растительности», – цитируют Филипоненко местные интернет-ресурсы.