В «Украэрорухе» опровергли пролет пассажирского самолета в небе над Донбассом

Пассажирский самолет рейса SVR346 не пересекал воздушное пространство на востоке Украины 10 июля. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба госпредприятия «Украэрорух» со ссылкой на данные своих навигационых систем.

«По данным систем "Украэроруха", пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины. Просьба не распространять информацию по недостоверных источников», – подчеркнули в «Украэрорухе».

Напомним, данные сервиса Flightradar24 показали, что рейс U6346 (SVR346) компании Уральские авиалинии, выполняя перелет по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, пролетел над неподконтрольной украинской власти территорией Донецкой и Луганской областей, а также над подконтрольной частью Луганщины и Харьковской областью. При этом небо над зоной боевых действий в Украине закрыто для полетов с 2014 года.