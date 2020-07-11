На Луганщине ожидают поступление средств на компенсации пострадавшим от лесных пожаров

В Луганской области начались работы по ликвидации завалов сгоревших домов в селе Смоляниново. А деньги на компенсации погорельцам Кабмин должен выделить в ближайший понедельник. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской ОГА.

«Сотрудники Национальной полиции и бойцы Нацгвардии, всего около 50 человек, начали разбирать завалы и пепелища в селе Смоляниново. Чтобы быстро разобрать руины, которые напоминают людям о трагедии, необходимо не менее 20 человек на каждый пострадавший дом», – отметил Гайдай.

В то же время, по его словам, продолжается составление актов по домохозяйствам, которые сгорели, для получения компенсаций от государства. Завершить подготовку документов планируют в воскресенье.

«В понедельник должно состояться заседание Кабмина, на котором рассмотрят вопрос о выделении средств на компенсации убытков, а также выплаты семьям погибших от пожара. Надеюсь, что деньги поступят на счет уже во вторник», – отметил он.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.