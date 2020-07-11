Дело МН17: Украина может присоединиться к процессу Нидерландов против России в ЕСПЧ

Нидерланды рассматривают возможность включения других государств в процесс против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу сбитого пассажирского самолета рейса МН17. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает «Укринформ».

«Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность включения других государств в этот процесс. В частности, государств, граждане которых погибли в результате сбивания самолета», – отметил Ченцов.

В ответ на вопрос относительно намерений Украины присоединиться к делу, инициированному Нидерландами в ЕСПЧ, посол Украины в Нидерландах Ченцов отметил, что целесообразность такого шага будет приниматься с учетом, в частности, рассмотрения дела «Украина против РФ» в МС ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.

«Представление Нидерландами иска против РФ в ЕСПЧ является важным шагом, дополняет мероприятия, которые уже используются в судебной плоскости во исполнение резолюции СБ ООН 2166. Присоединение Нидерландов к иску семей погибших против РФ в ЕСПЧ накануне шестой годовщины сбивания самолета является важным символическим жестом, который высоко оценивается семьями погибших», – сказал он.

Также Ченцов отметил, что Нидерланды 10 июля уже подали иск в Европейский суд по правам человека против России из-за сбитого шесть лет назад над неподконтрольной Украине частью Донбасса пассажирского самолета рейса МН17.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу и возобновил процесс 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа.