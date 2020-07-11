Поток возрастет на 30-40%: В «ДНР» собрались увеличивать мощность пункта пропуска «Успенка»

В пункте пропуска «Успенка» на «границе» с РФ после его реконструкции появятся дополнительные полосы для грузового и пассажирского транспорта, автовокзальное помещение и новое оборудование для выявления контрабанды. Об этом сегодня, 11 июля, заявил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов, сообщают местные интернет-ресурсы.

«На текущий момент проводятся подготовительные работы: демонтаж и перенос существующих конструкций, ограждение периметра застройки и прочее. После проведения реконструкции и увеличения штатной численности на таможенном пункте "Успенка" ожидается рост пропускной способности примерно на 30-40%. Реконструкцию таможенного пункта "Мариновка" мы планируем в 2021 году», – заявил Лавренов.

По его словам, согласно плану на «Успенке» будут разделены потоки на въезд из России и выезд в нее, увеличена площадь дорожного покрытия, что позволит создать четыре дополнительных полосы для движения грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, будет возведено автовокзальное помещение для оформления пешеходов и пассажиров автобусов, а также установлено спецоборудование для пресечения незаконного перемещения товаров – рамки металлодетектора, интроскопы и другое.

Кроме того, в «ДНР» уверяют, что реконструкция КПП в Горловке и Александровке на линии разграничения выполнена на 99%.