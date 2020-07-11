Разумков отвергает возможность осеннего переворота с участием Порошенко, Турчинова и Авакова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков может присоединиться к якобы планируемому на осень-зиму «бунту» с участием пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, пишет «ZN.ua».

«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович, он член команды и министр», – объяснил Разумков.

Спикер Верховной Рады также назвал пять наиболее влиятельных, по его мнению, на сегодня политиков страны.

«[Президент] Владимир Зеленский, [глава Офиса президента] Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков... Тут нет ранжирования. А кто пятый? Глава Верховной Рады», – перечислил Дмитрий Разумков.