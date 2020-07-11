На Донетчине родители держали ребенка в садовом домике с восемью собаками

В Краматорске правоохранители обнаружили на территории садового общества 10-летнюю девочку, которая жила в доме с родителями и восемью собаками. Ребенка устроили в медицинское учреждение на обследование, родителей ожидает административная ответственность. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

Накануне инспекторы ювенальной превенции Краматорского отдела полиции получили сообщение от местной жительницы о том, что когда она приехала в садовое общество «Катеринича», то увидела, что неподалеку живет семья с ребенком. Девочка была голодная и неухоженная.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции и работники службы по делам детей Краматорского городского совета.

«Как оказалось, 10-летняя девочка живет в доме на территории садового общества с родителями. Также в доме находились две взрослые собаки, одна из них бойцовской породы, и шесть щенков. Условия проживания непригодны для нормального физического и психологического развития ребенка. На момент приезда полицейских родители находились в состоянии опьянения», – рассказали правоохранители.

Они приняли решение временно передать девочку в медицинское учреждение на обследование. В данное время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных нарушениях.