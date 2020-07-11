С Медведевым в казино в Сочи: Как Янукович отмечал свое 70-летие

Экс-президент Украины Виктор Янукович 9 июля отметил свое 70-летие, сейчас стали известны некоторые подробности этого празднования. Янукович отмечал свой юбилей в Сочи, сообщает издание «Гордон» со ссылкой на информированные источники.

Собеседник издания рассказал, что Виктор Янукович праздновал день рождения в казино, среди гостей был экс-президент и бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Заставили сдать тест на COVID-19», – добавил источник.

Он сообщил, что казино в этот день закрыли для посетителей.

Напомним, Виктор Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014 года после Революции достоинства сбежал в Россию.

В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. Янукович не участвовал в процессе. Решение суда было обжаловано, Апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.