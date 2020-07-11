На Донетчине за сутки – 1 новый случай COVID-19 (Инфографика)

В течение сегодняшнего дня, 11 июля, в Донецкой области зафиксировали 1 новый случай заболевания COVID-19. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
«Болезнь диагностировали у 86-летней жительницы Славянска из числа контактных лиц одной из ранее выявленных больных», – уточнил глава ОГА.
Также он призвал всех жителей области не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать карантин.
«Только ответственным поведением можно предотвратить распространение коронавирусной болезни», – подчеркнул Кириленко.
Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 759 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 271 пациент;
- находятся на лечении – 476 человек;
- летальных случаев – 10.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 июля в Украине COVID-19 заболели 52 843 человека (25 661 пациент выздоровел, 1 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).
В «ДНР» – 1360 случаев COVID-19 (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 79).
В «ЛНР» – 568 случаев COVID-19 (выздоровели 482 человека, летальных случаев – 14).