На Донетчине за сутки – 1 новый случай COVID-19 (Инфографика)

В течение сегодняшнего дня, 11 июля, в Донецкой области зафиксировали 1 новый случай заболевания COVID-19. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Болезнь диагностировали у 86-летней жительницы Славянска из числа контактных лиц одной из ранее выявленных больных», – уточнил глава ОГА.

Также он призвал всех жителей области не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать карантин.

«Только ответственным поведением можно предотвратить распространение коронавирусной болезни», – подчеркнул Кириленко.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 759 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 271 пациент;

находятся на лечении – 476 человек;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 июля в Украине COVID-19 заболели 52 843 человека (25 661 пациент выздоровел, 1 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1360 случаев COVID-19 (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 79).

В «ЛНР» – 568 случаев COVID-19 (выздоровели 482 человека, летальных случаев – 14).