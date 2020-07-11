Израильские медики определили места и занятия с наибольшим риском заражения COVID-19 (Таблица)

Минздрав Израиля выпустил руководство в виде таблицы, где указал виды деятельности, занимаясь которыми можно заразиться коронавирусом. Эту информацию опубликовал Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков на своей странице в Facebook.

Все занятия распределены на 9 групп в зависимости от риска заражения и по возрастанию от наименее опасных до наиболее опасных.

Места и занятия с самой низкой опасностью заражения:

1 категория: доставка еды курьерами, занятия спортом на воздухе;

2 категория: детские игры (подростки), использование одного туалета в доме, заправка машин на АЗС, кемпинг, посещение музея;

3 категория: поход в гости в другую семью, посещение врача, еда за пределами дома, покупки в супермаркете, отдых на пляже, ходьба по оживленной улице.

Места и занятия со средней опасностью заражения:

4 категория: купание в общественном бассейне, посещение торгового центра, пользование общественными туалетами, пикник на природе, пребывание в гостинице;

5 категория: посещение кинотеатра, занятия в школе и летние лагеря, посещение казино, работа в общем офисе, посещение парикмахерской, спортивные игры на спортивной площадке;

6 категория: перелеты, посещение ресторана, поездка в автобусе или поезде, занятия в спортзале, боулинг, посещение пожилого человека в его доме, игра в баскетбол.

Места и занятия с наибольшей опасностью заражения:

7 категория: посещение свадьбы, рукопожатия или объятия, отказ от ношения защитной маски, еда в общественной столовой, игры на детских площадках;

8 категория: посещение спектакля или концерта, посещение синагоги, церкви, мечети, посещение стадиона, посещение паба (внутри помещения);

Места и занятия с наибольшим риском заражения: