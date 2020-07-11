8 огнестрелов: В «ДНР» стреляли в сотрудника ЖЭКа

В неподконтрольном украинской власти Донецке, в Кировском районе города, неизвестные стреляли в начальника участка жилищно-эксплуатационного предприятия. Мужчина в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями находится в реанимации. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел 10 июля, в микрорайоне Текстильщик, возле здания бывшего супермаркета «Брусница».

«Ранили начальника участка ЖЭКа на Текстильщике. Он жив, находится в 14-й больнице в реанимации, у него 8 огнестрелов, 2 сквозных ранения, 5 пуль извлекли и одна осталась в тазобедренном суставе. Отек мозга. Потерял много крови», – сообщает местный паблик.

«Весь коллектив ООО "Текстильщик-2015" очень переживает и молится за скорейшее выздоровление Виктора Константиновича!», – написала в комментариях дончанка Оксана.

«Них*енасе ранили. Вы хотели сказать – расстреляли?», – возмущается Михаил.

«Боже мой что творится! Ужас!», – комментирует Марина.

«Мутная история и непонятная, куча людей, куча версий», – пишет Мария.

На «официальных» ресурсах никаких сообщений по поводу этого происшествия нет.