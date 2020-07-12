Сводка из зоны ООС за 11 июля: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 11 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», огонь велся по украинским позициям вблизи Водяного, в пригородах Марьинки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», были обстреляны позиции ООС около Новотошковского, Майорска, Орехово.

«По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В «ДНР» заверяют, что за истекшие сутки их позиции были обстреляны 3 раза, в том числе, с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Обстрелы велись в районе Гольмовского, Спартака, Донецка (терминал ДАП). Жертв среди гражданского населения нет.

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии фронта за прошедшие сутки не сообщают.