Впервые за 6 лет войны: В Попасную прибыл пассажирский поезд (Фото)

В Луганской области 11 июля впервые за 6 лет войны фирменный поезд 020ДП из Киева прибыл в Попасную. С мая 2014 года этот поезд доезжал лишь до Лисичанска, теперь маршрут продлили. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Данный поезд решил проблему и маршрута «Лисичанск – Попасная». Между городами ранее курсировал только пригородный дизель. На нем попаснянцам приходилось 2 часа ехать в Лисичанск, где еще 2 часа нужно было ждать киевский поезд.

«Еще с 2016 года, когда [военная] ситуация более-менее стабилизировалась, профильный департамент облгосадминистрации и местные власти Попаснянского района ставили этот вопрос перед "Укрзализныцей", но он не решался по разным причинам», – прокомментировал событие глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

«С мая 2014 мы не видели здесь пассажирских поездов. Теперь мы соединены со всей Украины. Это "первая ласточка", но мы надеемся, что все поезда, которые сейчас ходят до Лисичанска, продлят до Попасной. Пусть следующим будет самый длинный в Украине маршрут "Попасная – Ужгород"», – делится начальнику станции «Попасная» регионального филиала «Донецкая Укрзализныця» Александр Сенько.

Он отметил, что уже проданы первые 18 билетов на поезд из Попасной в Киев. По его мнению, в дальнейшем проблем с пассажирами не будет, ведь до 2014 года здесь курсировали 6 пассажирских поездов. Пользоваться поездом будут, прежде всего, военные, студенты и служащие.