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Сводка по COVID-19 в Украине: На Луганщине выздоровели 78% заболевших, на Донетчине – 33%

12.07.20 10:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 678 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего с начала карантина зарегистрировано 53 521 заболевших коронавирусом, из них:

  • 26 118 выздоровели;
  • 1 383 скончались.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (244,8), Львовской (229,5) и Закарпатской (200,4) областях.

Ситуация с коронавирусом в разрезе регионов:

  • Винницкая обл. – 2097 (1540 выздоровели);
  • Волынская обл. – 3042 (1618 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 1144 (1033 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 759 (249 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 1532 (1129 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 3909 (1258 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 621 (509 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 3029 (1228 выздоровели);
  • г. Киев – 6182 (2058 выздоровели);
  • Киевская обл. – 3026 (1821 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 673 (585 выздоровели);
  • Луганская обл. – 93 (73 выздоровели);
  • Львовская обл. – 7003 (1057 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 481 (369 выздоровели);
  • Одесская обл. – 2174 (947 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 331 (297 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 4598 (2738 выздоровели);
  • Сумская обл. – 340 (295 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 2231 (1391 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 2649 (1412 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 204 (186 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 908 (726 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 748 (592 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 5140 (2725 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 607 (282 выздоровели).;

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 июля в «ДНР» – 1 362 заразившихся (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 80). В «ЛНР» – 576 случаев COVID-19 (выздоровели 485 человек, летальных случаев – 14).

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