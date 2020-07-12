Сводка по COVID-19 в Украине: На Луганщине выздоровели 78% заболевших, на Донетчине – 33%

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 678 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего с начала карантина зарегистрировано 53 521 заболевших коронавирусом, из них:

26 118 выздоровели;

1 383 скончались.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (244,8), Львовской (229,5) и Закарпатской (200,4) областях.

Ситуация с коронавирусом в разрезе регионов:

Винницкая обл. – 2097 (1540 выздоровели);

Волынская обл. – 3042 (1618 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 1144 (1033 выздоровели);

Донецкая обл. – 759 (249 выздоровели);

Житомирская обл. – 1532 (1129 выздоровели);

Закарпатская обл. – 3909 (1258 выздоровели);

Запорожская обл. – 621 (509 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 3029 (1228 выздоровели);

г. Киев – 6182 (2058 выздоровели);

Киевская обл. – 3026 (1821 выздоровели);

Кировоградская обл. – 673 (585 выздоровели);

Луганская обл. – 93 (73 выздоровели);

Львовская обл. – 7003 (1057 выздоровели);

Николаевская обл. – 481 (369 выздоровели);

Одесская обл. – 2174 (947 выздоровели);

Полтавская обл. – 331 (297 выздоровели);

Ровенская обл. – 4598 (2738 выздоровели);

Сумская обл. – 340 (295 выздоровели);

Тернопольская обл. – 2231 (1391 выздоровели);

Харьковская обл. – 2649 (1412 выздоровели);

Херсонская обл. – 204 (186 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 908 (726 выздоровели);

Черкасская обл. – 748 (592 выздоровели);

Черновицкая обл. – 5140 (2725 выздоровели);

Черниговская обл. – 607 (282 выздоровели).;

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 июля в «ДНР» – 1 362 заразившихся (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 80). В «ЛНР» – 576 случаев COVID-19 (выздоровели 485 человек, летальных случаев – 14).