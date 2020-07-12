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За вывоз мусора: В «ЛНР» на взятке задержали директора-коммунальщика

12.07.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» задержан директор одного из коммунальных предприятий Свердловска (после переименования – Должанск). Ему вменяют систематическое вымогательство и получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Директор совместно с администратором предприятия с апреля по июнь 2020 года систематически вымогали и получали деньги у предпринимателя за то, чтобы он мог заниматься вывозом мусора населения.

Руководитель предприятия был задержан с поличным при получении очередной взятки в размере 4 тыс. руб. (1 667 грн по местному курсу валют).

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