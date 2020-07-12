Линия разграничения: В «ЛНР» показали, как готовят к открытию новые пункты пропуска (Фото)

В «ЛНР» продолжают работы по оборудованию первых автомобильных контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в районах городов Счастье и Золотое.

На территории работают саперы, по разминированной зоне – коммунальщики.

«Сроки строительства определены в рамках 4 месяцев. Мы со своей стороны не будем затягивать данный процесс. И постараемся как можно быстрее выполнить взятые на себя обязательства», – прокомментировал руководитель представительства «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

«С украинской стороной удалось достичь договоренности о создании пунктов пропуска 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы. Со своей стороны мы предоставили на весь период работ режим безопасности. Сейчас местность проработали саперы и в дальнейшем будем выполнять шаги для создания инфраструктуры», – сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине части Луганщине действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube