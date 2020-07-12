Россия может напасть на Украину не с Крыма, а с Донбасса, – эксперт

Россия не будет проводить локальной операции с аннексированного Крыма на Херсон, потому что с точки зрения военного искусства – это очень трудно. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь.

По его словам, кое-либо наступление со стороны России (или для получения коридора в Крым, или получения источников воды для аннексированного Крыма) – это будет всегда комплексная операция, которая будет включать в себя более широкомасштабные действия, чем просто наступление со стороны Крыма.

«Наступления со стороны аннексированного Крыма не будет, наоборот – наступление будет из оккупированного Донбасса, там будут задействованы соединения 8-й армии РФ, могут использоваться также военные подразделения России, находящиеся в Приднестровье. И там на оккупированной территории однозначно будут проводиться морские десантные операции, блокады побережья, нанесение ракетных ударов, авиационных и так далее», – считает эксперт.

«То есть как раз через перешеек из Крыма на Херсон, с военной точки зрения, проводить эту операцию нет смысла, потому что, если ты делаешь так, – ты сразу ставишь себя в неудобное положение с точки зрения тактики», – пояснил Самусь.

Он добавил, что прямой угрозы наступления через перешеек может и нет, «однако с точки зрения проведения операции более широкой, комплексной с целью достижения тех целей (коридор в аннексированный Крым, получение источников воды, – ред.), я думаю, что такая угроза сохраняется и на фоне подготовки к учениям "Кавказ-2020" такая угроза даже растет».

«Такая угроза даже растет, ведь эти учения будут исключительно направлены на Черное море и Украину. То есть будут задействованы войска 20-й армии со штабом в Воронеже, и это как раз та армия, которая является первым эшелоном вооруженных сил РФ, предназначена для наступления на Киев, Харьков и так далее. Также будет 8-я армия со штабом в Новочеркасске. В состав этой армии входит оккупационный контингент, который находится на территории оккупированного Донбасса. И, конечно, Черноморский флот, а также корабельные группы других флотов Северного и Балтийского флота ВМФ РФ. И вся эта армада будет отрабатывать мероприятия и операции против Украины», – говорит эксперт.

Самусь напомнил, что после учений «Кавказ-2008» российские войска не вернулись в пункты постоянной дислокации, а направились осуществлять агрессию против Грузии.

Как сообщалось ранее, в ВСУ рассматривается несколько сценариев возможной агрессии России по всему периметру границы с РФ, а также с временно неподконтрольными украинским властям территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

При этом волонтер БФ «Повернись живим» Андрей Рымарук считает, что несмотря на скопление техники и серьезный численный состав войск, Россия не будет наступать на Донбассе – этому мешают ряд обстоятельств. Военный эксперт Олег Жданов также считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной, и нынешняя ситуация на Донбассе подтверждает, что особых приготовлений нет.

А российский военный обозреватель Александр Гольц акцентирует, что регулярные заявления украинских политиков и экспертов, что завтра Россия нападет, вредят украинской безопасности.