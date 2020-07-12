Вложили 400 тысяч: В Северске экс-чиновники заложили яблоневый сад и планируют на нем зарабатывать (Фото)

Два экс-депутата и работника горсовета Северска (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) вложили 400 тыс. грн собственных средств и разбили яблоневый сад, передает «Вільне радіо».

Яблоневый сад из более тысячи саженцев 5 сортов Виталий Гатченко и Александр Пшенка посадили прошлой осенью на южной окраине Северска.

«Пришло время задуматься о себе. Подходит старость, нужно ее обеспечить, потому что государство ее нам точно не обеспечит», – объясняет свои мотивы Виталий.

Мужчины начинали с нуля, причем профильного образования нет ни у одного из них. Приобрели 3 двора с земельными участками, расположенными рядом, вдоль реки Яма.

Заказывали проект этого сада в специализированном институте в Киеве. «Все там рассчитано, и мы полностью соблюдаем агротехнологии. Саженцы сами не прививали, покупали уже готовые, в том числе американской селекции (сорт Грин Стар)– по 80 грн штука. Они у нас дорогие, но по государственной программе частичной компенсации стоимости саженцев 50% нам компенсировали», – рассказывает соучредитель сада Александр Пшенка.

То есть, учитывая государственную компенсацию, фактически саженцы им стоили по 40 грн / шт. По этой цене их продают на «черном рынке».

«Сад суперинтенсивный: плотность посадки – через 90 см. Это самая современная технология, так называемая концепция "миллион с гектара". Саженцы выращены по современной технологии "книп баум". Там корень небольшой – всего 40 см в глубину, поэтому у каждого дерева есть индивидуальная подпорка. Их нужно постоянно подпитывать, постоянный полив должен быть», – объясняет Виталий Гатченко.

По словам бизнесменов, сад занимает сейчас практически все их время.

«Реально там работы – на каждый день! Мы работаем интенсивно с конца февраля, как позволила погода. Надо было натянуть 3 ряда проволоки, установить индивидуальные подпоры на каждый саженец», – рассказывают мужчины.

Недавно новоиспеченные садоводы выиграли грант от международной органиации. «Грант небольшой, почти 70 тыс. грн, на расширение бизнеса – на капельное орошение нашего сада. Без него не будет ни деревьев, ни урожая. Честно говоря, если бы мы не выиграли его, было бы очень трудно», – говорит Виталий Гатченко.

Мужчины сами обрезали и подвязывали деревья, копали рвы под систему орошения и устанавливали ее.

А недавно компаньоны приобрели минитрактор, которым обрабатывают почву в междурядьях, опрыскивают деревья и пр. По словам бизнесменов, сады по такой технологии через 5 лет могут дать 50-100 тонн яблок с гектара, а плодоносить так могут на протяжении 20 лет.

Следует учитывать форс-мажоры этого бизнеса. С одним из таким садоводы уже столкнулись в этом году – из-за капризов погоды половина урожая перемерзла.

«27 апреля были заморозки, минус 6 градусов. У нас только один сорт более-менее завязался – он наиболее поздний, цвел уже после этого заморозка. В нашем случае это не очень страшно, потому что это первый год. И если бы цветы не померзли, нам бы пришлось просто обрывать завязи, оставив по 5-7 яблок на деревце», – объясняет Гатченко.

Чтобы сделать из сада бизнес, владельцы консультируются у опытных специалистов. А если возникают общие вопросы – помогают тексты и видео в интернете.

Этой осенью в Северске планируется высадить еще 1,5 тысячи деревьев.

«У нас в планах переработка – линия по изготовлению сока, сидра, но это мы планируем после 2022 года. Пока все вкладываем в развитие», – говорит Александр Пшенка.

По его словам, по такой же технологии выращивают яблоки на 8 га в соседнем Ягодном в большом государственном питомнике (там и покупали саженцы северцы). В Северске яблоневый сад есть еще у одного фермера, тоже по интенсивной технологии. «Вот, собственно, и все местные конкуренты», – заключают экс-чиновники.