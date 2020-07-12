Полиция нашла все 2,5 миллиона, похищенные во время ограбления автомобиля «Укрпочта» (Фото)

Правоохранители нашли все более 2,5 млн грн, которые были похищены во время ограбления автомобиля «Укрпочты» в Полтавской области. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Деньги нашли в результате обысков, также обнаружен пистолет охранника, который забрали нападавшие.

«Все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены "Укрпочте" и будут доставлены адресатам», – отметил Геращенко.

Сейчас задержаны 4 граждан, причастных к этому преступлению, – «те, кто непосредственно осуществлял ограбления и один из пособников бандитов».

Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника «Укрпочты», который выполнил функцию наводчика и подстрекателя. «Его личность установлена и у него нет шансов уйти от правосудия также, как и у его сообщников», – подчеркнул замглавы МВД.

«Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооружение ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников "Укрпочты"», – резюмировал он.

Напомним, что 7 июля около 10 часов возле села Тишки (Лубенский р-н, Полтавская обл.) неизвестные взорвали автомобиль «Газель» компании «Укрпочта», завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и оружием охранника. Два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения. 10 июля правоохранители задержали трех подозреваемых в этом резонансном ограблении.