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Обстрелы Донетчины: Ранены двое украинских защитников

12.07.20 13:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 12 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Бойцам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

В штабе отметили, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку от Опытного (Донецкая обл.)

«Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткая и неотвратимая ответ. Потери оккупантов уточняются», – говорится в сообщении.

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