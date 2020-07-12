Обстрелы Донетчины: Ранены двое украинских защитников

Сегодня, 12 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Бойцам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

В штабе отметили, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку от Опытного (Донецкая обл.)

«Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткая и неотвратимая ответ. Потери оккупантов уточняются», – говорится в сообщении.