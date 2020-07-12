Страхование от COVID-19: Как, где и кто в Украине страхуется во время пандемии

Коронавирусная пандемия создала для общества много новых вызовов: отмена авиа- и автобусных рейсов, туров за границу, закрытие границ, заражение на работе или в другой стране во время путешествия. При этом для украинцев уже доступны «коронавирусные» страховки. Два наиболее распространенных случая страхования COVID-19: защититься от форс-мажоров инфекционной болезни во время отдыха и во время работы, пишет «Вільне радіо».

Туризм

Ряд стран уже открыла свои границы для украинцев – пока это 23 страны мира, в том числе и популярные среди наших граждан Турция и Египет. Подробная и актуальная информация по каждой стране есть на интерактивной карте Министерства иностранных дел.

«Сейчас Турция принимает без страхования, а когда вы возвращаетесь в Украину, не требуют ни прохождения теста, ни самоизоляции. Если вы покупаете тур в Египет, страхование будет входить в стоимость. Но по возвращении в Украину вы должны будете загрузить мобильное приложение "Дій вдома" и пройти тест на COVID-19», – рассказывает менеджеру одной из туристических агентств Бахмута.

Для справки: Перечень карантинных мероприятий для туристов каждая страна определяет отдельно. Украина распределила все страны мира по эпидситуации на «красные» и «зеленые» (по количеству COVID-больных на 100 тыс. населения внутри этих стран). Поэтому если человек въезжает в Украину из «красной» страны (где много людей заражены коронавирусом), то должен пройти ПЦР-тестирование и 14-дневную самоизоляцию. А если из «зеленой» страны (с низким уровнем заболеваемости), то таких условий нет. Если вы планируете туристическую поездку, скорее всего, стоимость страхования будет заложена в стоимость тура. «Если вы покупаете тур от оператора, это полный пакет услуг – туда входит проживание, перелет и страхование от COVID-19», – объясняет менеджеру турагентства.

Причем по многим популярным направлениям стоимость таких туров вместе со страхованием от коронавирусной болезни не только не выросла, а снизилась. Так страны, которые понесли многомиллионные убытки из-за сурового карантина предыдущих месяцев, пытаются спасти свою туристическую отрасль.

«Туры пока не подорожали, они наоборот подешевели по сравнению с прошлым годом. Разницу (сколько занимает страхование от COVID-19) вы не заметите», – говорят в туристическом агентстве.

«Если вы, например, заболеете на территории Турции, то изолируют в отдельное помещение, приспособленное для этого (если не серьезные симптомы). Если же более серьезный ход болезни, то вас поместят в больницу, лечение оплатит Турция, и обратно билеты тоже входят в это страхование», – объясняет консультантка турагентства и добавляет, что в ее практике таких случаев пока не было.

Как заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, с 1 июля для посетителей этой страны заработала новая система страхования на случай выявления у путешественников COVID-19. Такая страховка на 7 дней (стоимость покрытия – 3 тыс. евро) будет стоить 15 евро. Если турист захочет застраховаться на 5 или 7 тыс. евро, то нужно будет уплатить 19 и 23 евро соответственно. Такой страховой полис можно купить онлайн, у туроператора, при приобретении авиабилетов или прямо в аэропорту Турции по прибытии.

Для туристов, выезжающих за пределы Украины и иностранцев из «зеленого списка стран», страховая компания «Кий Авиа Гарант» предлагает застраховаться людям до 60 лет в случае заболевания COVID-19. В случае заражения коронавирусом страховщики покроют застрахованному человеку расходы на лечение тяжелого течения этой болезни в стационаре. Если человек умрет в результате коронавирусной болезни, эта страховка покроет расходы на репатриацию тела (праха) в Украину. Отметим, такой страховой полис не покрывает расходы на тестирование на COVID-19, амбулаторное лечение, самоизоляцию или обсервацию из-за коронавирусной болезни.

А туроператор «Join UP!» с начала марта страхует туристов от финансовых потерь из-за распространения эпидемии коронавируса, если туриста сняли с рейса с диагнозом «коронавирусная болезнь» или страна назначения туриста не принимает самолеты из-за эпидемии. Это не новый «коронавирусная» полис. В перечень страховых случаев уже существующего полиса от невыезда добавились 2 дополнительных:

отказ в пересечении границы Украины или страны назначения туриста со стороны пограничников, таможенников, перевозчиков по причине заболевания COVID 19;

официально объявленной в Украине или в стране забронированного путешествия забастовки перевозчиков, народных волнений, эпидемии (в т. ч. коронавируса), теракты.

Такой страховой полис стоит 7,5 долл., при наступлении страховых случаев турист получит до 75 тыс. грн. Для этого нужно предоставить официальные документы об отказе в пересечении границы / посадке на транспортное средство и о лабораторном подтверждении диагноза COVID-19.

Заражения на работе

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом более 7 тыс. медработников. По данным министра здравоохранения Украины, за неимением средств индивидуальной защиты в начале апреля каждый 5-й больной COVID-19 был медработником (сейчас количество заражений коронавируса среди медработников снизилась до 9% от общего количества больных коронавирусом).

7 мая Верховная Рада приняла изменения в закон «О защите населения от инфекционных болезней» относительно выплаты страховых компенсаций медицинским работникам в случае получения ими группы инвалидности или смерти в результате COVID-19. В частности:

если медработник получит группу инвалидности из-за COVID-19, государство выплатит ему 630 тыс. грн компенсации;

в случае смерти медработника в результате этой болезни его семья получит 1,5 млн грн.

По состоянию на 9 июля умерли из-за коронавирусной болезни 43 украинских медработника.

Если же медик заразился, но болеет в легкой форме, то он просто получит «больничные».

Но некоторые клиники с началом пандемии начали страховать своих сотрудников не только от последствий, но и от самой болезни. Такие услуги они приобретают через систему открытых электронных торгов Prozorro.

По данным площадки Prozorro, уже на 7 мая в Украине различные медучреждения провели 23 тендера на закупку услуг страхования медиков на случай инфицирования COVID-19. Таким способом больницы сами застраховали 3616 медицинских работников на сумму почти 1 млн грн. Тогда больше медработников застраховали в Сумской (1765), Днепропетровской (743) и Закарпатской (424) областях – некоторые из них провели первые закупки еще в марте.

В Луганской области еще весной застраховали таким образом 112 медиков, тогда как в Донецкой области этого не делали.

Отметим, что большинство таких тендеров проводили по неконкурентным процедурам (т.е. заключали прямые договора со страховыми компаниями). Обычно медицинских работников страхуют от COVID-19 преимущественно на 1 календарный год. Условия страховых полисов варьируют в зависимости от выбранной страховой компании и программы страхования, в среднем это 5-15 тыс. грн в случае инфицирования COVID-19 и 10-40 тыс. грн в случае смерти.

По данным Prozorro, больше всего таких договоров по страхованию заключила через электронные торги страховая компания «Ю.Ес.Ай» (USI) – за март-май с ней заключили 18 договоров на 778 тыс. грн. Эта компания также может застраховать на случай заболевания коронавирусной болезнью не только медработников, но и любого в возрасте от 3 до 65 лет.

Почему в Донецкой области не страховали медиков от COVID-19?

Как неоднократно сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, лечение в стационарах COVID-19 полностью обеспечивает государство. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) разработала 4 пакета для лечения больных с коронавирусом, и по ним заключены договоры с опорными медучреждениями. Это пакеты по предоставлению стационарной помощи в опорных больницах, экстренной медицинской помощи больным COVID-19 и с работы мобильных бригад (они собирают биоматериалы для ПЦР-теста дома у людей).

«В эти пакеты входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденный на государственном уровне и зарплата медиков, работающих с больными коронавирус, в объеме 300% оклада», – сообщал Максим Степанов.

Фактически такие договоры по «коронавирусным пакетам» услуг украинские больницы заключали во второй половине мая.

По словам главного врача Бахмутской многопрофильной больницы интенсивного лечения Светланы Мельниковой, в их заведении от коронавируса своих медработников не страховали. Потому что правительство этого не требовало.

«"Страхование работников от COVID-19" – такая статья расходов пока мне не известна. У нас застрахованы водители [от ДТП] и застрахованы сотрудники в случае ВИЧ – это предусмотрено законом, мы обязаны страховать от этого сотрудников, и мы это делаем постоянно», – говорит главный врач БЛИЛ.

По ее словам, медработники, которые заразились на работе, также получают материальную помощь из бюджета области.

«В случае легкого течения помощь равна 1 прожиточному минимуму (с 1 июля – 1712 грн, – ред.), при течении средней тяжести – 2,5 прожиточных минимума и 5 прожиточных минимумов, если тяжелое. Возможно это за счет внутренних источников, собственных средств, средств города. Но законодательно нигде не было такого, что лечебное учреждение обязано страховать сотрудников от коронавирусной болезни», – разъясняет Мельникова.

Как застраховаться от COVID-19?

Сейчас в Украине есть предложения индивидуального страхования на случай заболевания коронавирусом. Чтобы разобраться как это работает и на что стоит обращать внимание, мы выбрали несколько страховых программ. Начнем с компании, которая, по данным Prozorro, одной из первых в Украине отреагировала на необходимость и разработала такой страховой полис.

Страховая компания USI страхует людей возрастом 3-65 лет на территории Украины на 1 год от «нарушения здоровья или смерти застрахованного лица вследствие инфицирования вирусом COVID 19». Факт инфицирования именно этим вирусом должен быть лабораторно подтвержден ПЦР-тестом (полимеразной цепной реакции) или иным методом, утвержденным МЗ Украины (кроме экспресс-тестов).

Застрахованный человек получит страховую выплату, если из-за нарушения здоровья он нуждался в амбулаторно-поликлиническом или неотложном круглосуточном стационарном лечении.

Поэтому есть 2 программы страхования – «Стационар» и «Амбулатория + стационар».

По условиям страхования «Стационар» можно застраховаться на 20 и 40 тыс грн. Тогда в случае болезни и попадания в стационар застрахованный человек получит 5 или 10 тыс. грн соответственно, а в случае смерти страховщики выплатят соответственно 15 или 30 тыс. грн семье застрахованного. Страховой платеж на год по этой программе составляет 200 и 400 грн соответственно.

А по программе «Амбулатория + стационар» можно застраховаться на 1 год на 23 и 46 тыс. грн. По дешевому варианту такого страхования придется заплатить 460 грн. В случае легкой или средней тяжести течения болезни (то есть если застрахованного человека лечат в поликлинике или амбулатории), страховщик будет выплачивать 150 грн за каждый день лечения (до 20 дней). Если же из-за болезни человека положат в больницу, то он получит 5 тыс. грн. А если такой человек умрет, то страховщик оплатит 15 тыс. грн. Если застраховаться на 46 тыс. грн, то нужно заплатить 920 грн, но и все суммы выплат удваиваются.

Оформить такой страховой договор можно онлайн на странице страховщика.

Также здесь предлагают застраховать иностранцев и людей без гражданства на определенное количество дней. Например, застраховать на сумму 40 тыс. грн гражданина другого государства от COVID-19 на 1 месяц пребывания в Украине стоит в USI 340 грн.

ПУМБ от COVID-19 предлагает страховку «Антивирус». Страхуют людей от 1 до 70 лет.

Застраховаться можно на сумму от 10 до 200 тыс. грн на 3 или 6 месяцев (с возможностью продления полиса). Страховщики выплатят сумму, на которую вы застрахованы, в случае госпитализации при заболевании или смерти.

Минимальный платеж – от 113 грн на 3 месяца.

Оформить полис и подать заявление на получение выплаты можно онлайн.

Также страхуют жизнь и здоровье от последствий коронавируса страховые компании Universalna (программа «Защита от COVID-19»), ARX (программа «Антивирус»), ИНГО (программа «Короназахист +») и некоторые другие. Условия страховщиков различаются.