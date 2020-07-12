Медведи и львы: Конфискованные в Покровске хищники ищут новый дом (Видео)

6 медведей и 3 льва ищут новый дом. Полтора года назад их конфисковали из частного зоопарка в Покровске (Донецкая обл.). Хотели продать на аукционе, но теперь, по решению правительства, хищников отдают бесплатно.

Все эти полтора года 9 животных находятся в Васильевском реабилитационном центре для крупных хищников в Запорожской области.

Как рассказывает собственник Центра Александр Пилишенко, все проблемы у владельца зоопарка в Покровске Игоря Падалко начались с первого дня появления животных. «Он не понимал, как технически нужно содержать животных. На какие деньги он их будет содержать – тоже не понимал. Желание мужчины создать зоопарк привело к краху. Туда попали несколько сотен животных, которые стали заложниками неудач людей», – говорит он.

Хищникам – меньше 6 лет. Из частного зоопарка в Покровске их конфисковали в январе 2019 года из-за ненадлежащих условий содержания. На карантин в реабилитационный центр передали 10 хищников. Первоначально они должны были здесь пробыть 1,5 месяца. «Наш реабилитационный центр просто не мог предоставить технические условия на период более 1,5 месяца. Но прошло уже полтора года», – поясняет Пилишенко.

Сейчас животных готовы бесплатно передать приютам или зоопаркам. Информация об этом размешена на сайте ГП «Сетам» Министерства юстиции Украины. Бесплатная передача стала возможной, т.к. правительство урегулировало вопрос о реализации конфискованных животных. Как диких, так и домашних теперь выставлять на торги, как раньше, не могут. Только отдавать бесплатно. Решение о передачи животных принимает специальная госкомиссия. «Есть определенный срок – 30 дней – на ознакомление с объявлением, на принятие решение об участии в конкурсе. Учреждения формируют заявку, подают ее в соответствующий орган, и в конце коллегиально комиссия принимает решение – кому именно передать животных на постоянное содержание», – рассказал замдиректора по вопросам развития ГП «Сетам».

Комиссия обращает внимание, прежде всего, на условия, которые учреждения готовы предоставить животным.

Собственник реабилитационного центра Александр Пилишенко говорит, что наибольшее достижение по отношению к львам и медведям из Покровска – их удалось социализировать. «Каждый из них сейчас может спокойно жить в социуме с людьми и с себе подобными. К нам же они приехали с надломленной психикой, не говоря уже о физическом состоянии. Некоторые из животных просто не дожили до того дня, когда им предложили качественные условия жизни», – отметил он.

Львами уже заинтересовали зоозащитники из Южной Африки. Вполне возможно, что они поедут в Национальный парк Крюгера – старейший парк ЮАР.

Несколько медведей, возможно, оставят в Украине, остальные могут попасть в реабилитационные центры Румынии.

Заявки на хищников через систему «Сетам» принимают до 1 августа.

Напомним, что в Покровске многодетная семья Игоря Падалко (воспитывала 14 детей – своих и приемных) создала приют для животных, большинство из которых – бывшие артисты цирка. Здесь находилось более 100 зверей и птиц (в том числе медведи, львы, лошади, обезьяны и др.).

В декабре 2018 года Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела проверку зоопарка и зафиксировала «много нарушений условий содержания диких животных в неволе». Игорь Падалко был оштрафован на 6 800 грн с конфискацией животных. В свою очередь, Падалко заявил о травле его семьи и животных.

10 хищников (6 медведей и 4 льва) передали в реабилитационный центр в Запорожской области. В январе 2019 года здесь от истощения умер лев, который прибыл из покровского зоопарка.

В феврале Красноармейский межрайонный суд Донецкой области наложил арест на выживших хищников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»