Пиво «Чернігівське» – из России: Какой импорт можно купить в магазинах Донецка (Фото)

Дефицита в неподконтрольном украинской власти Донецке нет. Местные продукты и одежду можно найти в любом магазине. С импортными вещами сложнее. Подделки и высокая цена – проблема «республиканского» города, передают «Свои.city».

Большая часть одежды и продуктов – начиная носками и заканчивая элитным алкоголем – российского производства. Но много импорта и иных стран, который в «ДНР» завозится из РФ.

Продукты. После России чаще всего можно встретить импорт из Беларуси. Оттуда поставляют продукты питания. Список товаров широкий: можно купить и дешевый белорусский сырок, и дорогой сыр с плесенью. Импорт из этой страны есть практически в любом продуктовом магазине.

Больше всего – сладостей. В супермаркетах можно купить шоколад из Германии, шоколадную и арахисовую пасту из США, коробки конфет из Великобритании. Как именно эти товары закупают местные предприниматели, непонятно. Возможно, сначала Россия импортирует для себя зарубежные товары, а после их перекупают Донецк и Луганск.

Легче перечислить то, чего среди импорта найти невозможно. Из других стран в Донецк практически не завозят колбасы, мясо, рыбу, яйца и молоко. Здесь есть свои птицефабрики, фермы, молокозаводы и мясокомбинаты, так что этих товаров хватает и от местных производителей.

Акцизные товары. Зарубежного алкоголя в Донецке хоть отбавляй. В алкомаркетах и в любых более или менее хороших магазинах можно найти все. Бурбон из Америки, виски из Ирландии, текилу из Мексики, пиво из Германии. Многое из этого – подделка, но и оригинальный алкоголь тоже есть. Лучше всего покупать его в специализированных магазинах.

На любой бутылке, даже упакованной в коробку, есть акциз «ДНР». Поставляется импортный алкоголь, скорее всего, тем же путем, что и продукты – через Россию. После пересечения «границы» на бутылки клеят акцизные марки, наклейку с переводом состава на русский язык и пометкой импортера.

В Донецке есть магазин алкогольной продукции «Красное и Белая». Оригинальная российская сеть магазинов называется «Красное и Белое», заменой двух букв в «ДНР» ушли от ответственности в плагиате. Это типичный прием для «республики», когда Varus становится Parus, MEXX – WOXX.

В магазинах Донецка можно увидеть одно и то же пиво с разницей в цене в два раза. Например, стоит Krušovice за 60 руб. (25 грн по местному курсу валют), а рядом – Krušovice, но за 135 руб. (56 грн). За 60 руб. вы купите пиво российского производства, а за 135 – чешского.

В Донецке продается «Чернігівське» за 37 руб. (15 грн), но оно здесь теперь тоже российское.

Намного хуже дела обстоят с импортными сигаретами. Большинство того, что поставляется в Донецк, выпускается в России и имеет пометку «не для продажи в РФ». Сигареты стоят в среднем от 40 до 100 руб. (17-42 грн). Низкая цена соответствует качеству.

Если говорить о сигаретах в целом, то пару лет назад в Донецке можно было нелегально купить украинские. Их продавали «из-под полы» магазины или частники. Стоили они на 10-20 грн дороже, чем на подконтрольной Украине территории, но спрос был огромен. После рейдов и огромных штрафов такую продажу практически полностью прекратили.

Одежда. Купить платье из Италии или туфли из Германии в Донецке можно лишь в нескольких точках. Это либо маленькие магазинчики в центре города, либо магазины в торговых центрах «Донецк Сити» и «Континент».

В таких точках практически не бывает людей. Магазины пустуют, и как они до сих пор держатся – непонятно. Самая простенькая блуза из Италии стоит от 3 тыс. руб. (1 250 грн). Платье – от 5 тыс. руб. (2 083 грн). Пальто – от 12 тыс. руб. (5 000 грн). Для Донецка это невероятно большие суммы, причем, цена не является гарантией качества.

Брендовые вещи вообще найти сложно. В «Донецк Сити» есть магазин Reebok. Вещи там стоят от 2 тыс. руб. (833), часто можно увидеть табличку «новая коллекция». И это с учетом, что торговая марка Reebok не может иметь точку в непризнанной «республике». Что за вещи тогда продаются там и действительно ли они брендовые – сказать сложно, но сомнения огромны.

В этом же магазине рядом с Reebok висят и вещи Adidas.

В торговых центрах есть магазины одежды из Италии, Германии, Турции, Франции. Многие из них носят названия конкретных торговых марок. Найти там хорошие вещи можно, но за деньги, которые вряд ли есть у обычного человека.

Обувь. С импортной обувью большая проблема. Есть реплики кроссовок за огромные деньги, подделки, «оригиналы» Dr. Martens за 6 тыс. руб. (2 500 грн). Альтернатив почти нет. В том же «Донецк Сити», правда, есть магазин немецкой обуви «Tamaris». Там продается обувь брендов Caprice, Salamander и, собственно, Tamaris. По внешнему виду их туфель и ботинок можно сказать, что это оригинал. Но в нынешних реалиях в этом уверенности нет.

Косметика. Вся косметика в Донецке – импортная. Подавляющее ее большинство сделано в России, но есть и другие товары. Много декоративной косметики, в супермаркетах продаются товары Кореи, Японии, США, Англии и других стран.

Основная часть такой косметики изготовлена на российских фабриках, которые являются филиалами мировых брендов. Например, в «Донецк Сити» размещается маленькая точка французской косметики Yves Rocher. Можно было бы подумать, что товары доставлены прямо из Франции, но достаточно посмотреть на этикетку любого из средств. Все надписи на русском языке. Изготовлено в России.

Импортную парфюмерию купить тоже можно, если постараться – даже мировых брендов, таких как DIOR, Armani, Versace, Gucci и так далее. Бутики элитной парфюмерии есть в «Континенте» и «Донецк Сити». Цены высокие, и за оригинальность никто не ручается.