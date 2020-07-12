На один день: «ДНР» все-таки открывает КПП «Еленовка» 13 июля

Завтра, 13 июля, «ДНР» на один день откроет «республиканский» контрольно-пропускной пункт (КПП) в Еленовке, расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 12 июля, сообщает штаб «ДНР» по предупреждению коронавируса.

Отмечается, что КПП «Еленовка» будет осуществлять пропуск с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд по следующим правилам:

для въезда в «ДНР» необходимо обязательно разрешение оперативного штаба по предупреждению коронавируса (т.е. человек должен быть в разрешительных списках на въезд).

для выезда из «ДНР» необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории. (Отметим, что переселенцев, имеющих справку внутренне перемещенного лица с временной регистрацией на подконтрольной Украине территории, но с постоянно пропиской на неподконтрольной Донетчине – выпускать из «ДНР», как и ранее, не будут).

Все лица, прибывшие в «республику» с подконтрольной Украине территории подлежат обязательной 14-дневной обсервации в «республиканских» больницах. (Отметим, что в «ЛНР» обсервация не требуется, все прибывшие отправляются домой на самоизоляцию).