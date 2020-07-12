Это для тех, кто теряет веру в себя: Яценюк рассказал историю своего отца

Премьер-министр Украины 2014-16 годов Арсений Яценюк рассказал историю своего отца, который умер в прошлом году, но смог жить долгие годы в борьбе со смертельными заболеваниями. Об этом он написал в Facebook для тех, кто теряет веру в себя.

Арсений Яценюк отметил, что сегодня, в День Петра и Павла, его отцу было бы 79 лет.

«Он – человек большого сердца, глубокой души, высокой порядочности ума и достоинства. Мой самый высокий титул – сын Петра Яценюка», – написал политик.

Яценюк рассказал историю, как его отец боролся за жизнь. И этот рассказ адресуется тем, кто теряет надежду в себя.

«Мой папа имел онкологические заболевания. Три! Первое – меланома, 1992 год. Друзья нашей семьи – врачи – сказали, что папе осталось 3 месяца... Папа сохранял спокойствие. Хирург в Черновцах, фамилию которого я помню уже 28 лет – Поморцев, сделал топ-операцию. Вторая онкология – карцинома кишечника, 2000 год. Здесь уже давали не три, а 6 месяцев. Отец сказал – ничего страшного нет. Я нашел врачей, и он полетел на операцию. За полгода никто бы и не догадался, что он тяжело болел. Третья онкология – рабдомиосаркома – оказалась сильнее. 2,5 месяца мы провели вместе. Сражались за его жизнь… Для медиков это был какой-то невероятный пример, как человек может преодолеть такие тяжелые заболевания… 27 лет он прожил от первой и 19 лет – от второй онкологии», – описал Яценюк.

«Боритесь! Всегда! Боритесь за себя, за семью, за ближнего, за того, кто нуждается в помощи. Боритесь за нашу страну. Боритесь и побеждайте, как это делал мой папа», – резюмировал Яценюк.