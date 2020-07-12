На 99%: В «ДНР» рассказали, как реконструируют два КПП на линии разграничения

В «ДНР» завершается реконструкция двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на линии разграничения. Об этом сообщил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов.

Так, речь идет о:

КПП «Горловка», который расположен на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Майорское»;

КПП «Александровка», который расположен на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Марьинка».

«Основные строительно-монтажные работы по КПП "Александровка" и "Горловка" выполнены на 99%. По техническим причинам и в связи с эпидемиологической обстановкой работы были временно приостановлены, однако в данный момент министерством ведется работа по приемке актов выполненных работ и подготовке объектов к вводу в эксплуатацию», – сказал Лавренов.

По его словам, на КПП «Горловка» решается ряд вопросов касательно организации дорожного движения. Это поясняется ограниченной территорией, отведенной под реконструкцию, в условиях множества пересекающихся транспортных потоков. На данный момент совместно с «ГАИ» дорабатывается схема движения.