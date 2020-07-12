В Бахмуте чиновница с сыном зарабатывали на продуктах питания для детсадов

В Бахмуте чиновница горсовета организовала поставки продуктов питания в детские сады по завышенным ценам. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года замначальника управления образования Бахмутского городского совета, будучи председателем тендерного комитета, вступила в сговор с физическим лицом-предпринимателем и собственным сыном и организовала заключение договоров на поставку продуктов питания по завышенным ценам.

На протяжении января-марта 2020 года злоумышленники завладели почти 255 тыс. грн.

Досудебное расследование завершено. Обвинительное заключение в отношении трех лиц передано в Артемовский районный суд (г. Бахмут) направлено обвинительное заключение в отношении трех лиц. Им инкриминируется присвоение, растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением организованной группой и при служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. Ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Максимальное наказание за указанные преступления – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.