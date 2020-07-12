Ехали из Ялты: В ДТП под Мангушем пострадали женщины и ребенок (Фото)

Сегодня, 12 июля, в Донецкой области на трассе Урзуф – Мангуш произошло ДТП. Об этом мообщается в Facebook-группе «DTP.mariupol».

По предварительной информации, водитель-женщина автомобиля «Део Матиз» двигалась со стороны пгт Ялта в направлении Мангуша. Водитель автомобиля «Део Ланос» выезжая со второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Део Матиз».

В результате столкновения пострадали 2 женщины и ребенок автомобиля «Део Матиз». Пострадавших госпитализировали в больницу.