Луганщина: В Северском Донце запрещено купаться еще с 80-х годов

Из 27-ми мест отдыха на 17 водоемах Луганской области почти все не пригодны для купания. Об этом сообщил заместитель директора «Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины» Владимир Жданов, передает «Громадське радіо».

«В течение июня каждое воскресенье на этих пляжах проводилось исследование 6-ти проб. И в настоящее время по микробиологическим показателям – а это одни из самых главных, характеризующих качество воды, – они не соответствуют действующим нормативным актам», – сказал Жданов.

Он добавил, что купаться можно только на городском пляже в Старобельске на реке Айдар и городском пляже в Беловодске на реке Деркул.

А вот самая крупная река Луганщины – Северский Донец – не пригодна для отдыха.

«У нас еще с 80-х годов прошлого века купания в реке Северский Донец вообще запрещены в связи с тем, что вода не соответствует действующим санитарным нормативам. Мы должны понимать, что вода сейчас очень теплая и пригодна для развития микроорганизмов, из-за чего в реках растет микробное загрязнение, которое мы регистрируем во время лабораторных исследований», – отметил Жданов.

По его словам, в водоемах есть условия развития для холерного эмбриона, хотя во время исследований его не обнаружили.

Всего в течение июня на Луганщине провели около 200 исследований качества воды по микробиологическим показателям. Из них 24 пробы – не соответсвовали требованиям.

Отметим, что исследователи Национальной геофизической обсервации назвали Северский Донец, Западный Буг, Днестр, а также приток и водохранилище Днепра самыми грязными реками Украины.

Как сообщалось ранее, по результатам анализа качества воды Центра общественного здоровья в конце июня не соответствуют требованиям 6 пляжей в Донецкой области на побережье Азовского моря, а также 1 пляж в Луганской области.