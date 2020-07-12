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При температуре +43: В Донецке показали ураган с градом (Видео)

12.07.20 18:15

Сегодня, 12 июля, в неподконтрольном украинской власти Донецке отмечается жаркая погода. На солнце было +43 градуса.

Фото показателя термометра в ботаническом саду жители опубликовали в соцсетях.

Но после обеда начался сильный ливень, который усилился градом.

«В Донецке солнце с градом одновременно. У нас все смывает», – констатирует дончанка Светлана.

А жительница Донецка Майя Пирогова запечатлела начало ливня. «Настоящий ураган! С сильным ветром, градом и ливнем. Но красота!», – комментирует она.

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