При температуре +43: В Донецке показали ураган с градом (Видео)

Сегодня, 12 июля, в неподконтрольном украинской власти Донецке отмечается жаркая погода. На солнце было +43 градуса.

Фото показателя термометра в ботаническом саду жители опубликовали в соцсетях.

Но после обеда начался сильный ливень, который усилился градом.

«В Донецке солнце с градом одновременно. У нас все смывает», – констатирует дончанка Светлана.

А жительница Донецка Майя Пирогова запечатлела начало ливня. «Настоящий ураган! С сильным ветром, градом и ливнем. Но красота!», – комментирует она.