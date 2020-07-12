При температуре +43: В Донецке показали ураган с градом (Видео)

Сегодня, 12 июля, в неподконтрольном украинской власти Донецке отмечается жаркая погода. На солнце было +43 градуса.
Фото показателя термометра в ботаническом саду жители опубликовали в соцсетях.
Но после обеда начался сильный ливень, который усилился градом.
«В Донецке солнце с градом одновременно. У нас все смывает», – констатирует дончанка Светлана.
А жительница Донецка Майя Пирогова запечатлела начало ливня. «Настоящий ураган! С сильным ветром, градом и ливнем. Но красота!», – комментирует она.