Прислала Марина Влади: В Дружковке работает музей Владимира Высоцкого (Видео)

В Дружковке (Донецкая обл.) в коммунально-строительном колледже с 2018 года работает музей имени Владимира Высоцкого.

Директор музея Константин Белашенко много лет руководит туристическим клубом «Одиссей», который создан при колледже, давно является почитателем Высоцкого, сам исполняет его песни. «У меня уже такой возраст, что когда Владимир Семенович творил, я это видел и слышал вживую. А я вообще-то турист, а все туристы поют песни Высоцкого. Хоть он сам говорил, что никогда не был туристом или альпинистом, но его песня из фильма "Вертикаль" – "Лучше гор могут быть только горы…" – это девиз всех туристов», – говори он.

Песни Высоцкого пели в «Одиссее», отмечали все памятные даты, связанные с поэтом. Поэтому как-то дружковчанин альпинист Владимир Литовцев предложил назвать клуб имени барда.

А в 2018 году здесь создали музей. Первые экспонаты принесли преподаватели и учащиеся колледжа, присоединялись и иные почитатели творчества поэта. Так собрались предметы, которые также отражают срез ушедшей эпохи. «Это кусочек того времени. Где бабинный магнитофон "Маяк", где лампа "НКВД", печатная машинка тех времен, журнал "Огонек"», – говорит Белашенко.

Есть еще один интересный раритет– фуражка якобы Владимира Высоцкого. «Это полулегенда, полуправда. Ну, мы считаем, что это правда. Наш выпускник Сергей Передерий познакомился с француженкой, женился на ней и живет во Франции. Он занимается там реставрацией музеев, замков. Но время от времени к нам в Дружковку приезжает. Я через него передал письмо – обращение к Марине Влади. И где-то через 2 года о привез фуражку. Насколько она Высоцкого – каких-то железных доказательств у нас нет», – поделился директор музея.

У Высоцкого была еще одна особенность. «Для своих друзей он ставил не просто подпись, а пытался изобразить свой профиль. И у нас такая копия есть», – продолжает Белашенко.

Сегодня музей – одна из визитных карточек Дружковки, его посещают много гостей города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»