В «ДНР» показали пансионаты для шахтеров на Азовском море (Фото)

В «ДНР» в главном курортном поселке Седово начали работу три пансионата угольных предприятий.

Горняки угольного объединения «Торецкантрацит» заехали в свои пнсионаты «Волна» и «Золотой берег».

«Всего планируется у нас 8 заездов по 7 дней. Последняя дата выезда – 13 сентября. В первый заезд в пансионат "Волна" заехали 150 человек, в "Золотой берег" – 160 человек. Это без учета маленьких деток, которые приезжают со своими родителями. Всего за сезон мы планируем оздоровить около 2,5 тысячи наших трудящихся и членов их семей», – рассказала директор по кадрам «Торезантрацита» Людмила Пархоменко.

Она отметила, что ремонты в зданиях пансионатов были осуществлены за счет предприятий объединения.

«Трудящиеся "Торезантрацита" будут отдыхать не только в Седово на наших базах, еще у них есть возможность отдыхать в России – в Краснодарском крае», – добавила Пархоменко.

В связи с пандемией коронавируса перед каждым заездом в номер все поверхности дезинфицируются.

Также приехали на отдых в Седово и горняки шахт из Донецка. Они заехали в пансионат «Буревестник». «Сейчас заехало 350 человек. Это трудящиеся шахт им. Скочинского, им. Челюскинцев, шахта "Калинина", шахта им. Засядько. А также наша донецкая автобаза, управление по тушению породных отвалов. Первый месяц лета потеряли из-за коронавируса, поэтому сейчас нам нужно наверстать упущенное . В этом году планируем 6 заездов по 10 дней, закончим отдых к середине сентября», – говорит Виктор Михальченков, зампредседателя теркома профсоюза работников угольной промышленности «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube