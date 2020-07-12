«ДНР» может войти в Книгу рекордов Гиннесса по длительности комендантского часа, – Пушилин

В «ДНР» с 2014 года до нынешних дней сохраняется режим комендантского часа. Жителям запрещено появляться на улице с 23:00 до 04:00.

Как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, по длительности периода этого режима ограничений «ДНР» могла бы войти в Книгу рекордов Гиннесса. «Я прекрасно понимаю, что мы уже в Книге рекордов Гиннесса по длительности комендантского часа. Нигде в мире, ни в одной стране не было такого длинного периода комендантского часа», – признал он.

Но полностью отменять КЧ в «ДНР» пока не собираются, хотя признают неудобства от него. «Я понимаю, что такое комендантский час для молодежи. Перед войной им было 10 лет, сейчас – 17. И они всю свою молодость, когда нужно гулять, со сверстниками общаться, они жили в этих ограничениях. И другие граждане страдают у нас от комендантского часа. Слишком много ограничений. Я это все прекрасно понимаю», – сказал Пушилин.

Он напомним, что в курортном поселке Седово в этом году с июля по 30 сентября на 1 час сократили комендантский час, теперь КЧ в поселке – с 00:00 до 04:00. При этом в прошлом году на курортный сезон данный режим вообще отменяли «Если не будет "сюрпризов", то вообще в Седово экспериментально на это лето отменим комендантский час», – сказал Пушилин.

Также он вспомнил, что впервые с 2014 года в «ДНР» КЧ был отменен на недельный период в новогодние праздники – с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. «Я оцениваю положительно этот опыт. Но количество преступлений у нас в этот период увеличилось», – противоречиво высказался «глава ДНР».

«Мы планировали и в этом периоде сокращать комендантский час. Этот вопрос сейчас на последней стадии проработки. Сократить – с большой долей вероятности у нас получится. Полностью отменить – пока я даты не могу назвать. Но сократить – сократим. Поэтому что это нужно летом, в первую очередь, для молодежи», – обнадежил Пушилин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube