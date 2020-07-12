На Донбассе ранены уже 5 украинских бойцов

Сегодня, 12 июля, незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

В результате обстрелов сегодня получили ранения 5 военнослужащих Объединенных сил. Всех бойцов оперативно доставили в лечебные учреждения.

Огонь велся по украинским позициям в Луганской области – в районе Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Вольный.

У Донецкой области НВФ «ДНР» обстреливали позиции в пригороде Авдеевки, вблизи Опытного, а также неподалеку Марьинки и Каменки.

«На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, на период середины дня ранения получили 2 украинских бойца.