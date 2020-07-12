Хорошие новости: На Донетчине не нашли заболевших коронавирусом (Карта)

Сегодня, 12 июля, в Донецкой области не выявлен ни один новый больной коронавирусной болезнью. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он обозначил этот факт, как «хорошие новости». Кириленко добавил, что сейчас 476 жителей Донетчины продолжают лечиться от COVID-19.

Таким образом, статистика по заболеваемости в Донецкой области осталась прежней: с начала карантина подтверждены 759 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 273 пациентов;

находятся на лечении – 476 человек;

летальных случаев – 10.





Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 июля в Украине COVID-19 заболел 53 521 человек (26 118 пациентов выздоровели, 1 383 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 751 инфицированный (выздоровели – 265 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 73 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 362 заразившихся (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 80). В «ЛНР» – 576 случаев COVID-19 (выздоровели 485 человек, летальных случаев – 14).