С зоной для собак: В Славянске хотят реконструировать еще один городской парк (Фото)

Местные власти Славянска (Донецкая обл.) хотят реконструировать еще один городской парк. Речь идет о парке «Лесной» в одноименном микрорайоне, передают «Донецкие новости».

Сейчас план реконструкции выставлен на общественное обсуждение, которое продлится до 18 июля. Затем, если будут замечания и предложения, их обсудят и доработают проект с их учетом.

Сейчас парк «Лесно» представляет собой густую неблагоустроенню лесополосу. Плюс – озелененная территория, деревья представлены преимущественно такими породами, как клен татарский, ясень обыкновенный, акация белая; встречаются также дубы, липы, вязы, абрикоса. Возраст деревьев составляет 50-55 лет.

В южной части территории расположен овраг, пока непригодный для рекреационного использования. Но, по мнению разработчиков проекта парка, он имеет для этого большой потенциал, как интересное природное образование и особенность этой зеленой зоны.

«Генпланом города предусмотрено развитие прибрежной зоны озера Лиман с созданием рекреационной зоны общего пользования. Эти два зеленых участка – парк "Лесной" и водно-зеленая территория озера Лиман могут стать основой для создания природного каркаса в западной части Славянск», – считают разработчики.

В соответствии с потребностями посетителей, в парке запроектированы следующие функциональные зоны:

детская игровая зона;

спортивно-развлекательная зона: веревочные парки;

спортивно-игровая зона: спортивные площадки, турники, уличные тренажеры, поле для мини-футбола, баскетбола и волейбола, теннисный корт, столы для настольного тенниса, беговая дорожка длиной 300 м;

культурно-развлекательная зона для проведения массовых мероприятий под открытым небом;

зоны тихого отдыха;

пикникового зона;

зона для выгула и тренировки собак. Площадка будет иметь ограждение по всему периметру, что позволит выгуливать собак без поводков и намордников. Как правило, такие площадки разделяют на зоны для малых и больших собак, на них устанавливают различные барьеры, трамплины и другие элементы для тренировки; кроме того, на площадку для выгула собак может быть подведена вода и обеспечены поилки и шланги для мытья животных;

сад плодово-ягодных растений.

«Велосипедное движение: на территории зеленой зоны предложено создать развитую велосипедную инфраструктуру, отделенную от пешеходного движения: спортивно-прогулочные маршруты, места проката велосипедов, площадки для отдыха велосипедистов», – отмечают разработчики.