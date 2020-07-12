На стадионе имени Гагарина: «Шахтер» обыграл «Десну» (Фото)

Сегодня, 12 июля, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина состоялся футбольный матч между местной «Десной» и «Шахтером», передают «Донецкие новости».

Итог встречи – 2:4 в пользу «горняков».

Голы:

25-я минута. Хозяева поля не смогли вывести мяч на безопасное расстояние после подачи углового, Майкон нашел пасом Соломона, Манор убрал оппонента и нанес точный удар – Паст не выручил. 0:1.

Паст не выручил. 0:1. 20-я минута. «Горняк» Соломон перехватывает мяч на чужой половине и тонким пасом выводит на удар Тете. 0:2.

29-я минута. «Деснянец» Кузык подает корнер на ближний угол вратарской, а Гитченко на опыте головой подрезает мяч под дальнюю штангу. 1:2.

60-я минута. «Горняк» Майкон ударом в левый нижний угол завершил атаку с участием Степаненко, Патрика и Фернандо. 1:3.

62-я минута – «Десна» снова быстро сокращает разрыв в счете. Будковский перехватил, Домбровский сразу перевел в центр свободному Филиппову, а форвард ударом из-за штрафной направил мяч в левый угол. 2:3.

69-я минута – с пенальти «горняк» Патрик точен. 2:4.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Следующий матч «оранжево-черные» проведут уже в среду, 15 июля, с «Колосом"» Начало поединка в 19:00.