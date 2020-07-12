В «ЛНР»: Беспилотник ОБСЕ «увидел» 11 танков около Лутугино

В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 10 июля во время наблюдательного полета беспилотник Миссии зафиксировал в «ЛНР» вблизи поселка Лутугино 11 танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 «Гиацинт С». Об этом сегодня, 12 июля, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«С целью сокрытия вооружения и военной техники российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.

По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), противник продолжает наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств «Петровское».