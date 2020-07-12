В «ДНР»: В больнице Иловайска нет терапевтов, средств защиты и лифтов

Во время визита «главы ДНР» Дениса Пушилина в Иловайск сотрудники узловой больницы станции «Иловайск» пожаловались на проблемы в работе медучреждения.

Одна из основных проблем – неработающие лифты. Из-за этого затруднена транспортировка больных в хирургическое отделение, расположенное на 3-м этаже.

Главврач больницы Михаил Головко доложил, что в учреждение уже завезено два лифта, однако они до сих пор не установлены.

Кроме того, медики отметили проблему дефицита кадров, в частности рассказали об отсутствии терапевта в профильном отделении. Пушилин в ответ переложил решение вопроса на самих врачей. «Есть разные варианты развития ситуации. У вас есть возможность найти терапевта, и с вашей же стороны нужно найти возможности, чтобы терапевт остался здесь. Второй вариант, который рассматривается: сделать сестринское отделение. А терапевт из другой больницы будет приходить, и назначать лечение», – приводится цитата Пушилина на сайте «главы ДНР».

В ходе общения также был поднят вопрос нехватки медицинского инструментария, в том числе хирургических наборов и средств индивидуальной защиты. Для решения проблемы Пушилин предложил сформировать заявку от лечебного учреждения, хотя таки заявки неоднократно формировались ранее.

Как сообщалось ранее «министр здравоохранения ДНР» приводила ситуацию в Иловайске, где в 2018 году умер последний врач-педиатр и город остался без единого «детского» врача.