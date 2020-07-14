73 года стоял без купола: Как сегодня выглядит старейший храм Горловки (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки побывал в старейшем храме города. Как он выглядит сейчас, горловчанин показал в соцсети.

Православный Свято-Вознесенский храм расположен на окраине поселка Байрак в Калининском районе города.

Территория у храма ухожена, везде чисто, высажены цветы. В самом храме богослужения, как рассказал служитель, проводятся вечером, с 16:00. Днем же храм закрыт для посещений.

Как отмечается в интернет-источниках, здание по ул. Дунаевского, на вершине плоского холма, было построено в 1874 году. Храм по праву считается старейшим на территории современной Горловки. У храма насыщенная история. Так, он простоял без купола 73 года: с 1936 по 2009. Старый купол стоит во дворе церкви.

Сейчас в Байраке уже почти не осталось жителей, но каждое воскресенье на богослужение в Свято-Вознесенский храм собираются прихожане, приезжие из окрестных поселков – Веровки, Калиновки.