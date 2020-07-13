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Персики, помидоры, свинина: Какие в Донецке цены на продукты (Фото)

13.07.20 09:11
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал на Крытом рынке. О ценах он рассказал в соцсетях.

В частности, на рынке продают овощи (цена за 1 кг):

  • помидоры – 90-120 руб. (37-49 грн по местному курсу на 13.07.2020);
  • картошка – 30 руб. (12 грн).

Фрукты:

  • персики – 120-150 руб. (49-61 грн);
  • апельсины – 90 руб. (37 грн);
  • яблоки – 90-160 руб. (37-65 грн);
  • бананы – 85 руб. (35 грн);
  • абрикосы – 120 руб. (49 грн).

Мужчина отметил, что клубника уже отходит, но он нашел по 120 руб. (49 грн) за кг. Черешня – 100-300 руб. (41-122 грн).

Мясо:

  • курица домашняя – 240 руб. (98 грн);
  • свинина – 360 руб. (147 грн);
  • говядина – 380-450 руб. (155-182 грн);
  • свинина – 255-320 руб. (104-131 грн);
  • куриная грудка – 180 руб. (73 грн);
  • окорок свиной – 269 руб. (110 грн).

Скриншот видео YouTube

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