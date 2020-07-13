Персики, помидоры, свинина: Какие в Донецке цены на продукты (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал на Крытом рынке. О ценах он рассказал в соцсетях.

В частности, на рынке продают овощи (цена за 1 кг):

помидоры – 90-120 руб. (37-49 грн по местному курсу на 13.07.2020);

картошка – 30 руб. (12 грн).

Фрукты:

персики – 120-150 руб. (49-61 грн);

апельсины – 90 руб. (37 грн);

яблоки – 90-160 руб. (37-65 грн);

бананы – 85 руб. (35 грн);

абрикосы – 120 руб. (49 грн).

Мужчина отметил, что клубника уже отходит, но он нашел по 120 руб. (49 грн) за кг. Черешня – 100-300 руб. (41-122 грн).

Мясо: