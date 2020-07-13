Эксперт оценил вероятность аннексии Россией части Донбасса

В последнее время в Москве и у представителей «Л-ДНР» ходят разговоры о «скором присоединении оккупированных территорий к России». Однако первый замдиректора Центра «Нова Європа» Сергей Солодкий считает, что юридически не стоит ждать от РФ аннексии этих украинских территорий. Об этом пишет «Сегодня».

По его словам, у Кремля планы по Украине выходят за пределы Донбасса.

«Присоединит ли Россия ОРДЛО? Фактически, она это уже сделала. Оформит ли это юридически? Пока не вижу причин для этого. Россия испытывает эффективность той переговорной линии, которую уже давно заняла: притворяться посредником публично, давить всячески на Украину для принятия российских условий, усиливать свои позиции на оккупированных территориях. Географические аппетиты России намного больше, чем часть оккупированных территорий Донбасса», – сказал Сергей Солодкий.

Отметим, в последнее время в СМИ появились сообщения российских политиков и представителей «Л-ДНР» о якобы планах по присоединению ОРДЛО к России. Так, например, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что фактически неподконтрольные украинским властям районы Донбасса находятся в составе России. В подтверждение он напомнил об участии жителей «Л-ДНР» в голосовании по поправкам к Конституции России.

Кроме того, бывший «председатель совета министров ДНР» Александр Бородай заявил, что неподконтрольные украинским властям территории в ближайшем будущем де-юре войдут в состав России.

Позже представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов вообще заявил, что «на сегодняшний день в Украине создано еще два государства».

На эти заявления отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что много жителей неподконтрольных украинским властям территорий получили российское гражданство, и назвал их гражданами России, но ему не известно о планах присоединить неподконтрольные территории. В свою очередь заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак прояснил ситуацию с «присоединением» Донбасса к России.