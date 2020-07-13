COVID-19 в Украине: За сутки заболели 612 человек

За сутки COVID-19 в Украине заболели 612 человек, при этом выздоровели 385. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 13 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 612 человек. Из них 52 ребенка, а также 68 медработников. Были госпитализированы 110 человек. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 385 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 54 133 человека. Из них 3 880 детей и 7 425 медработников. При этом в целом выздоровели 26 503 человека. Летальных случаев – 1 398», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 759 случаев COVID-19, в Луганской – 93 случая.