Сводка из зоны ООС за 12 июля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника 5 военнослужащих Объединенных сил были ранены, еще один воин получил боевые травмы. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

недалеко от Новотошковского – из артиллерийских систем калибром 152 мм;

у Крымского – из минометов калибром 120 мм;

вблизи Орехово – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Луганским – из минометов калибром 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ открывали огонь по украинским опорным пунктам:

вблизи Авдеевки – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

у Опытного – из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе также сообщают, что за минувшие сутки НВФ со стороны неподконтрольного украинским властям Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибром 122 мм и минометы калибром 120 мм. В результате обстрела один боеприпас разорвался в огороде домохозяйства, ударной волной повреждены окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома: боеприпас не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания.

С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – неподалеку Каменки.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за прошедшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы. Обстрелам подверглись район поселка шахты им. Гагарина на горловском направлении, районы поселка Спартак и терминал Донецкого аэропорта на донецком направлении. Применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.