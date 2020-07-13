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Непогода: На Луганщине без света 9 населенных пунктов

13.07.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Из-за ухудшения погоды по состоянию на утро сегодняшнего дня, 13 июля, в Луганской области были обесточены 9 населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская – 10, Луганская – 9 и Киевская – 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго», – говорится в сообщении.

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