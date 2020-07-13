«ДНР» открыла КПП «Еленовка»: Стало известно, сколько людей в пешей очереди (Фото)

Сегодня, 13 июля, «ДНР» на один день открыла «республиканский» контрольно-пропускной пункт (КПП) в Еленовке, расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, сегодня открылся КПП в Еленовке под Донецком. «Очередной гуманитарный коридор организован для перемещения граждан через линию разграничения в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации. К началу работы КПВВ в направлении украинской стороны выстроилась очередь примерно из 20 автомобилей и до 50 граждан», – уверяют в «ДНР».

Также в «республике» приводят слова женщины, которая намерена пересечь линию разграничения. «Я еду домой, прописана в Димитрове (после переименования – Мирноград, – ред.). Сюда приехала еще в марте, к сыну на день рождения, и вот пришлось остаться из-за сложившейся ситуации. Очень надеюсь попасть домой», – сказала пенсионерка Лидия.

«Выехать из ДНР можно только при наличии украинской прописки, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам республиканского штаба по коронавирусу. При этом все прибывшие с украинской стороны лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах», – заявляют в «ДНР».

Как рассказывают о ситуации на КПП очевидцы, сегодня утром на блокпосту находятся около 50 человек и 15 машин, и пропуск осуществляется «относительно быстро».



