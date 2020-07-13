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Прекращена подача воды в Дружковку и Константиновку: Причина

13.07.20 10:44

Сегодня утром, 13 июля, в связи с проведением ремонтных работ на Втором донецком водопроводе прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

Также сообщается, что сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.

«Сегодня с 6:00 в связи с проведением ремонтных работ на Втором донецком водопроводе прекращена подача воды в города: Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (г. Торецк). Сокращена подача воды в города Славянск и Краматорск», – говорится в сообщении.

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