В Нормандский формат надо добавить еще две страны, – Резников

Нормандский формат должен быть расширен за счет государств-подписантов Будапештского меморандума. Такое мнение высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире канала «Украина 24».

«Я абсолютно сторонник этой идеи и убежден, что в свое время, к сожалению, Украина доверилась сильным странам, а именно Великобритании, США и России. Леонид Кучма доверился тогда, подписав Будапештский меморандум. По сути, обманули второго президента Украины, обманули всю страну. Кстати, президент Франции Франсуа Миттеран откровенно в разговоре с Кучмой предупредил его, сказав: "Молодой человек, вас все равно обманут". К сожалению, Миттеран был прав», – сказал Резников.

Из-за этого Великобритания и США должны поддержать Украину сейчас, считает Резников.

«Поэтому точно мы заинтересованы в том, что диалог, который ведется сегодня с Россией с помощью ОБСЕ в Минском формате и в Нормандском формате с помощью Германии и Франции, может быть расширен при участии Британии, США», – сказал вице-премьер.