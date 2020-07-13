На Луганщине 25-летний парень продавал тротил

Житель Рубежного (Луганская обл.) продавал тротиловые шашки. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что в рамках уголовного производства правоохранители задокументировали два факта продажи тротиловых шашек 25-летним жителем Рубежного.

«12 июля 2020 года после очередной передачи взрывчатки и получения средств злоумышленник задержан с привлечением спецподразделения КОРД в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется информация о незаконном поступления изъятых взрывчатых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.